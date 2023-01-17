Арестович звільнився з Офісу президента після скандальної заяви: всі подробиці

Радник ОПУ вибачився за свою версію ракетної атаки на Дніпро.

Позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади після своєї скандальної заяви щодо ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Радник ОПУ визнав свою помилку і вибачився перед мешканцями Дніпра.

"Написав заяву про відставку. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: помилка в принципі, отже, відставка", - прокоментував він свій вчинок 17 січня у Facebook.

Пізніше у вівторок з'явилась інформація, що керівниця Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала наказ про звільнення Арестовича.

Версії ракетного удару спричинили скандал

Олексій Арестович в інтерв'ю російському блогеру і правозахиснику Марку Фейгіну припустив, що російська ракета впала на багатоквартирний будинок після того, як її збили українські засоби ППО.

Згодом радник ОПУ додав, що йому про це "сказав товариш, колишній ППОшник", який "йшов вулицею в момент влучення". "Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО".

Заяву Арестовича одразу розтиражувала російська пропаганда, щоб продемонструвати, ніби "представники української сторони визнали свою провину" в трагедії.

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Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук спростував слова Арестовича. Він наголосив, що ЗСУ наразі не мають вогневих можливостей збити крилату ракету типу Х-22, яка поцілила у будинок.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на брифінгу назвав помилковими кілька попередніх повідомлень від військових про збиття ракет типу Х-22. За його словами, раніше в Україні ніхто не стикався з ракетними атаками й не мав досвіду ідентифікації збитих ракет.

"Тому було 2-3 повідомлення про збиту ракету Х-22, у тому числі навіть на сторінці командування, тому що знизу така пішла доповідь, — пояснив полковник.

Своєю чергою, Арестович виправдався тим, що він був "радикально втомленим" і висловив застереження, "що моє припущення про ракету ППО, лише - версія, яку ще потрібно перевіряти".

Зрештою 17 січня радник ОПУ визнав, що "зробив серйозну помилку в прямому ефірі".

"Незалежно від того, з якої причини і як це почула аудиторія, я все одно буду суворий до інформації, яку передаю. Щиро прошу вибачення у постраждалих та їх рідних, мешканців Дніпра та всіх, кого глибоко поранено моєю передчасною помилковою версією причини попадання російської ракети в житловий будинок", - написав він у Facebook.

Якими ще заявами "відзначився" Арестович

Олексій Арестович за останні роки неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання. Деякі з заяв він пояснював свідомими провокаціями, оскільки "люди засинають, або не хочуть обговорювати якісь теми, які варто обговорювати".

Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну поскаржився, що "в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою ", і висловився проти відмови від "різноманіття", тобто російської культурної спадщини. На його думку, Україна має бути альтернативним центром тяжіння "для всіх, хто в Росії та Білорусі тягнеться до світла".

", і висловився проти відмови від "різноманіття", тобто російської культурної спадщини. На його думку, Україна має бути альтернативним центром тяжіння "для всіх, хто в Росії та Білорусі тягнеться до світла". Арестович виступив проти закриття музею Михайла Булгакова у Києві - мовляв, це забере в України "часточку впливу" на РФ. Висловився він і проти відмови від російської мови в Україні . "Зняти табличку з Булгаковим – це відщипнути у себе частину впливу. Закрити музей Булгакова – це відірвати від себе шматок впливу. Відмовитися від російської методом тотальних заборон – це втрачати вплив на головного нашого ворога", – заявив він.

у Києві - мовляв, це забере в України "часточку впливу" на РФ. Висловився він і . "Зняти табличку з Булгаковим – це відщипнути у себе частину впливу. Закрити музей Булгакова – це відірвати від себе шматок впливу. Відмовитися від російської методом тотальних заборон – це втрачати вплив на головного нашого ворога", – заявив він. Радник ОПУ відзначився нищівним дописом у соцмережах про українських активістів. Зокрема, він згадав про українські культуру, літературу, музику, кіберспорт, "державу у смартфоні", агроінновації, Збройні сили, якими захоплюється світ, "поки там немає активістів" . Допис викликав хвилю обурення у активістів і громадських діячів.

. Допис викликав хвилю обурення у активістів і громадських діячів. Арестовичу також дорікають, що він до роботи в Офісі президента активно критикував Володимира Зеленського, називав його "лялечкою, яку зліпили олігархи". Радник ОПУ визнав, що "особисто ображав" президента, проте повністю переглянув ставлення, оскільки Зеленський "дуже-дуже хороша людина".

Радник ОПУ втрапив у скандал через заяву про жінок-воїнів. "Жінка в армії – це просто жах. По-перше, тебе не вважають за людину насправді. По-друге, це проблеми гігієнічного характеру. Потім тебе намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань. Це упереджене ставлення, яке тягнеться, ще відколи жінок не пускали на Запорізьку Січ", - сказав він.

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