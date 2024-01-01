Аргентина відмовилась від вступу до БРІКС: Китай і РФ зазнають невдач в глобальних амбіціях

Новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей оголосив, що не дозволить своїй країні приєднатися до торговельного блоку БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка) під керівництвом Китаю та Росії, завдавши серйозного удару амбіціям торгової групи.

Мілей заявив, що не бачить економічної вигоди та доцільності від вступу до БРІКСу. Він готовий розвивати економічні відносини з усіма країнами-учасницями, але наголошує, що Аргентина може встановлювати двосторонні зв’язки безпосередньо, без посередництва організації.

Хав’єр Мілей виступав проти членства Аргентини у БРІКС ще до свого обрання президентом. Під час своєї передвиборчої кампанії він висловлювався за зближення зі Сполученими Штатами, аж до можливості переходу країни з національної валюти – аргентинського песо – на американський долар.

Мілей також зазначав, що зустрінеться з кожним із лідерів БРІКС і обговорить плани щодо "інтенсифікації двосторонніх зв’язків" і збільшення торгівлі та інвестицій.

Китай і Росія здебільшого позиціонують БРІКС як протидію Групи Семи (G-7) і прагнуть більш ніж подвоїти членство свого блоку до 11 держав, запропонувавши вступ Аргентині, Ірану, Єгипту, Ефіопії, Саудівській Аравії та Об’єднаним Арабським Еміратам. Їхнє членство розпочнеться автоматично від 1 січня 2024 року, якщо країни не висловлять офіційну відмову, як це зробила Аргентина.

Нагадаємо, президент Аргентини відправив листи Путіну та Сі – офіційно відхиливши запрошення приєднатися до БРІКС.

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