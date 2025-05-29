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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Армія РФ перерізала трасу Покровськ — Костянтинівка: експерт повідомив про загрозу

Військовий аналітик наголошує, що наразі про прорив фронту російськими військами не йдеться.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Покровськ.

Покровськ / © Associated Press

Військам РФ вдалося перерізати трасу Покровськ — Костянтинівка, що ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.

Про повідомив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі FREEДОМ.

“На жаль, за останні три тижні РФ змогла знайти слабкі місця в українській обороні, це потрібно визнати. Це реалізувалося у продавлюванні української оборони між Покровськом і Костянтинівкою — це теж потрібно визнати”, — наголосив експерт.

Перерізання цієї траси дало можливість російській армії розвивати свій наступ і на Костянтинівку, і на Покровськ. Тепер, пояснює Ступак, росіяни починають новий наступ: зі сходу — на Покровськ, і з заходу — на Костянтинівку.

За словами аналітика, чи вистачить росіянам ресурсів на цей наступ та скільки він триватиме, складно сказати. Наразі відбувається “продавлювання” фронту військами РФ, але “про прорив фронту точно не йдеться”.

“Опосередковані дані свідчать, що російське командування нібито докидає свіжі сили з інших напрямків саме на Покровськ і Костянтинівку. Там вони бачать найбільш перспективний напрямок, який потрібно продавлювати”, — каже Ступак.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив про те, що ворог хоче змусити ЗСУ відтягнути резерви з Донеччини. Російські війська навмисно загострюють ситуацію поблизу українського кордону, щоб відволікти увагу Сил оборони та послабити інші напрямки.

Окрім того, командування РФ кидає значні сили на Донеччину, щоб оточити Покровськ і Костянтинівку. Говорити про те, що росіяни планують перенести основний напрямок удару на північ задля створення “буферу”, зарано.

Зауважимо, захоплення Костянтинівки може стати головною ціллю літньої воєнної кампанії Кремля. Ситуація навколо міста сильно ускладнилася протягом останніх тижнів. Армія РФ змогла пробити українську оборону на захід від населеного пункту.

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