Армія ЄС на 100 тисяч військових: єврокомісар запропонував заміну силам США в Європі

Єврокомісар питань оборони Андрюс Кубілюс / © Associated Press

Єврокомісар питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має розглянути можливість створення потужних постійних збройних сил чисельністю 100 тис. військових.

Про це він сказав на безпековій конференції «Європа під тиском» у шведському місті Селен 11 січня.

Кубілюс розкритикував нинішній стан європейських збройних сил, назвавши їх «бонсаєвими» арміями. Він пропонує реалізувати давню ідею щодо створення потужного військового кулака ЄС.

«Перше запитання. Якщо американці відійдуть від Європи, як нам створити європейську опору НАТО? Хто відповідатиме за європейську безпеку? Що з європейськими можливостями командування та управління, з європейськими штабами? Найголовніше — як у такому разі ми замінимо 100-тисячне постійне американське військове угруповання, яке є основою військової сили в Європі? Хто сформує нашу європейську постійну «кістякову» військову силу? Німці, сукупність із 27 «бонсаєвих» армій, армій, які мають гарний вигляд, але обрізані, зменшені?» — висловився єврокомісар.

Він одразу ж запропонував рішення.

«Чи, як це ще десять років тому пропонували Жан-Клод Юнкер, Емманюель Макрон і Ангела Меркель, і що нині підтримують експерти та європейці, — створення потужних постійних європейських збройних сил чисельністю 100 тисяч військових?» — сказав Кубілюс.

Нагадаємо, віцеспікерка французького парламенту Клеманс Гетте ініціює резолюцію про вихід країни з НАТО. Політикиня пояснила цей крок радикальною зовнішньою політикою президента США Дональда Трампа. Зокрема, Гетте звинуватила Штати у викраденні венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, підтримці дій Ізраїлю в Газі та погрозах анексувати Гренландію.

Водночас очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Євросоюз до створення власної армії та повної незалежності оборонної промисловості від «третіх сторін». Він наголосив, що агресія Росії є єдиною загрозою для безпеки континенту, водночас розкритикував дії США у Венесуелі та претензії Вашингтона на Гренландію як спроби перегляду міжнародного ладу.