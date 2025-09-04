ТСН у соціальних мережах

Політика
132
2 хв

Армія, зброя, фінансування: які гарантії безпеки діятимуть в умовах війни — Зеленський

Європейські партнери визначають, які країни братимуть участь в тому чи іншому компоненті безпеки.

Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Під час саміту Коаліції охочих у Парижі 4 вересня було досягнуто розуміння основи для реальних гарантій безпеки, які почнуть діяти уже зараз, в умовах війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії, це і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через 5 років, через 10 років, як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім, в мирний час», — наголосив він.

Володимир Зеленський зазначив, що тепер європейські партнери визначають, які країни братимуть участь в тому чи іншому компоненті безпеки.

«Хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі, хто не має власних сил, але може долучитись фінансово», — пояснив він.

За словами українського президента, на саміті Коаліції охочих констатували недостатні обсяги і темпи виробництва зброї у Європі, але зрозуміло, як їх нарощувати.

Володимир Зеленський додав, що ще однією гарантією безпеки, яка повинна стримувати російську агресію, можуть стати санкції проти держави-агресорки.

«Сьогодні ми говорили про нові санкції, також про вторинні, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти», — зазначив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після саміту Коаліції охочих у Парижі назвав спроможність української армії стримувати російську агресію — найбільш важливою гарантією безпеки для України.

В оголошений після саміту заяві йдеться про розгортання в Україні сил безпеки одразу після припинення бойових дій, а також про гарантування безпеки повітряного та морського простору.

Співголова Коаліції охочих, британський прем’єр-міністр Кір Стармер підтримав заяви партнерів України про передавання Києву ракет далекої дії.

