"Армія – ключовий пріоритет": Шмигаль повідомив про додаткові гроші для ЗСУ

"Армія – ключовий пріоритет": Шмигаль повідомив про додаткові гроші для ЗСУ

19 млрд грн підуть на закупівлю озброєння.

Прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що після початку повномасштабної війни уряд визначив 9 ключових напрямків роботи. Тож влада адаптує політику та стратегії, змінює правила, аби перезапустити економіку та забезпечити соціальну підтримку людям.

Про це голова уряду сказав у відеозверненні 12 лютого.

"Армія – ключовий пріоритет, тому минулого тижня додатково направили 33 млрд грн для Збройних сил України та додатково 1,5 млрд грн – для Служби безпеки України", – повідомив Шмигаль.

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"19 млрд грн підуть на закупівлю озброєння. 7 млрд грн – на ремонт техніки й озброєння. 5 млрд грн – на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим. 1,3 млрд грн – на оперативне забезпечення", – уточнив голова уряду.

Нагадаємо, голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заявив, що доки Захід роздумує над наданням Україні потрібної зброї для захисту від атак Росії, у країні щодня від рук окупантів помирають мирні люді. Він закликав партнерів якомога швидше надати зброю Україні.

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