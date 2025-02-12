Армія Путіна окупує цілу Європу: Зеленський назвав приголомшливі цифри

Воїни в Україні не просто захищають свою землю, але стримують 1 мільйон росіян від наступу на Європу.

Якщо Україна перестане стримувати російську агресію, то армія Путіна окупує цілу Європу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Economist.

При цьому він наголосив на чисельній перевазі, яку має ворог на полі бою в Україні.

“РФ має 220 бойових бригад. Всі бригади по 3500-5000 осіб. Я наводжу приблизні цифри щодо кількості особового складу в бригаді, тому що наші дуже схожі. Має 220 бригад. Так, він втратив багато кадрових офіцерів, тисячі... Але їх 220. В Україні - 110, в Європі - 80”, - сказав український президент.

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При цьому Зеленський наголосив, щоб без американської допомоги Україна довго не протримається, а наступною ціллю Путіна стане Європа.

“Щоб нас окупувати, він [Путін] має бути втричі чисельнішим за нас. Це закони наземної війни. Коли атакуєш, потрібно співвідношення один до трьох, тоді можна окупувати, захопити, перемогти. Тобто, щоб нас зайняти, йому потрібно мати не 220 бригад, а 330 бригад. В Європі їх 80. Завтра, якщо він розвернеться і піде в Європу, він окупує всю Європу. Європа нічого не зможе зробити”, - попередив він.

Український президент зазначив, що воїни в Україні не просто захищають свою землю, але стримують 1 мільйон росіян від наступу на Європу.

“Ми стримуємо 1 мільйон військ РФ, лише воюючи з ними. Якщо завтра Путін скаже: “Я більше не йду на вас, я пішов на Європу”. Що робитиме Європа?” - риторично запитав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що спроба російського президента Володимира Путіна атакувати країни Альянсу закінчиться нищівною поразкою Росії.

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