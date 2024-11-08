Армія РФ і війська Північної Кореї штурмують позиції ЗСУ в Курській області: деталі Forbes

Днями р осійські морські піхотинці, ймовірно, за підтримки військових з КНДР кинулися на українські позиції в Курській області. 810-та бригада морської піхоти РФ і північнокорейські солдати атакували позиції ЗСУ з застосуванням щонайменше 14 БТРів, десять з яких було знищено.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

Зазначається, що нещодавно російська 810-та бригада отримала партію з 40 колісних бронетранспортерів БТР-82, щоб відшкодувати втрати під час намагання вибити ЗСУ з Курщини.

"В 17-тонну машину можуть втиснутися до 10 військовослужбовців. Це означає, що 810-та морська піхотна бригада могла втратити загалом 140 осіб. Ймовірно, принаймні кілька з них змогли врятуватися з БТРів, що палали. Для росіян це була кривава лазня. Але не варто очікувати, що вони припинять атакувати... Тому що одна з пропозицій Трампа полягає в тому, щоб Україна та Росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту", – пишуть журналісти.

Автори статті пишуть, що політика 33-місячної війни Росії проти України змінюється, коли республіканець Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах. Якщо план Трампа дійсно спрацює, то Росія фактично здасть 435 квадратних кілометрів своєї території в обмін на приблизно 20% України.

"Президент Росії Володимир Путін може дати добро на цей, здавалося б, вигідний обмін", – пишуть автори матеріалу.

Водночас у Forbes наголошують, що Кремль може зазнати великих втрат, намагаючись ліквідувати Курський виступ.

"Цей компроміс – ліквідація виступу в обмін на сотні або навіть тисячі життів – може бути вартісним для російських лідерів, але лише якщо існує реальна перспектива втілення мирного плану Трампа в життя. Наразі незрозуміло, чи так це", – йдеться в матеріалі.

Основна проблема полягає в тому, що Трамп вимагає створення демілітаризованої зони вздовж 800-мильної лінії фронту, але не пропонує жодного способу забезпечити її дотримання, через що його пропозиція видається наївною.

"Росія та Північна Корея, можливо, перекидають війська і техніку на Курську дугу в спробі створити умови для перемир'я, яке може ніколи не настати", – наголошують у статті.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Курщині. Для атак українських позицій ворог застосував традиційну тактику – десантування піхоти на БМП.

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