Армія Туреччини практично готова до наземної операції у Сирії – Reuters

Турецькій армії потрібно всього декілька днів до повної готовності до операції в Сирії. Таке рішення може бути прийняте на засіданні кабінету міністрів у понеділок, 28 листопада.

Про це пише Reuters.

Ескалація конфлікту почалася після того, як два тижні тому в Анкарі стався теракт. У цьому звинуватили загони народної оборони сирійського Курдистану. Вони заперечують свою причетність.

За даними Reuters, протягом тижня турецька армія з гаубиць завдавала ударів по курдських об'єктах загону народної самооборони, а бойові літаки завдавали авіаударів.

"Операція почнеться найближчим часом. Це залежить лише від слова президента", - сказав один високопоставлений чиновник.

Президент Реджеп Ердоган заявляв уже, що Туреччина почне наземну операцію для забезпечення безпеки південних кордонів країни. Про плани розпочати бойові дії Анкара повідомила США та РФ. Сполучені Штати побоюються, що ескалація вплине на мету боротьби в Сирії – протистояння з ІДІЛ. Зі свого боку, РФ попросила Анкару утриматися від наземної операції.

У свою чергу Робоча партія Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною організацією, заперечує причетність до теракту в Стамбулі, в результаті якого загинули шестеро людей.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина почне наземну операцію, коли це буде необхідно для захисту південного кордону.

Відзначається, що наземна операція, націлена на райони Манбідж, Кобані і Тель-Рифат, неминуча.

Теракт у Стамбулі 13 листопада

Від 2016 року Туреччина тричі вторглася на північ Сирії і вже контролює деякі території на півночі. Москва підтримує режим президента Сирії Башара Асада, тоді як Анкара підтримує повстанців, які борються за його повалення.

У центрі Стамбула на бульварі Істікляль 13 листопада стався теракт, внаслідок якого загинуло 6 людей, 81 людина отримала травми.

20 листопада Туреччина оголосила про початок проведення повітряної операції проти курдів на території Сирії та Іраку "PENÇE KILIÇ" (Кіготь-меч).

У пресрелізі на сайті міністерства зазначається, що операція проводиться з метою "запобігти терористичним нападам на наш народ і сили безпеки з півночі Іраку та Сирії, забезпечити безпеку кордонів і знищити тероризм у його джерелі".

США закликали до деескалації у Сирії після того, як Туреччина почала операцію проти курдів.

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