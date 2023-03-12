Армія з ідеологічною складовою: у що планує Пригожин перетворити "Вагнера" після ймовірного взяття Бахмута -  ISW

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнера", кухар "Путіна" Євген Пригожин заявив, що після Бахмутської битви він перетворить групу ПВК «Вагнера» на жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію.

Про це пише ISW.

11 березня Пригожин заявив, що після ймовірного взяття Бахмута група "Вагнера" почне нову хвилю вербування і переформується в армію з ідеологічною складовою.

Останнім часом вона розширює рекрутингові центри по всій Росії, включаючи центри та програми, орієнтовані на вербування молоді.

11 березня російське регіональне джерело новин повідомило, що група "Вагнера" відкрила шість рекрутингових центрів у школах і молодіжних спортивних клубах Алтаю, Забайкальського, Красноярського країв та Іркутської області.

Російське опозиційне джерело новин повідомило 11 березня, що Міністерство освіти в Апатитах Мурманської області включило співробітників «Вагнера» на профорієнтаційний урок, щоб розповісти «героїчні історії» та популяризувати молодіжну групу «Вагнерьонок» і літній табір у Криму.

Група "Вагнера", ймовірно, прагне вербувати більш вразливих новобранців через ці кампанії, орієнтовані на молодь, і прищепити їм екстремістський ідеологічний бренд Пригожина — російський ультранаціоналізм.

«Можливо, Пригожин намагається реструктуризувати групу "Вагнера" в жорстку ідеологічну елітну паралельну військову організацію, щоб відіграти спеціалізовану роль серед російських сил в Україні, оскільки її колишня роль у забезпеченні виключно тактичних здобутків розсіюється з можливою кульмінацією групи "Вагнера" навколо Бахмута», - йдеться у повідомленні.

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