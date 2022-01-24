Армію збільшено на 11 тисяч: Резніков розповів, як триває розгортання сил тероборони

Армію збільшено на 11 тисяч: Резніков розповів, як триває розгортання сил тероборони

Наразі всі прикордонні області, в яких знаходяться сили територіальної оборони, які розгортаються в режимі мирного часу - сформовані на 70%.

Під час засідання РНБО у понеділок, 24 січня, обговорювали питання імплементації нового закону України про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних Сил України, який набув чинності від 1 січня 2022 року.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив міністр оборони України Олексій Резніков

"Що, пов'язане з цим законом, було вже зроблено. В першу чергу рішенням уряду, ще в грудні, було проголосовано низку підзаконних нормативно-правових актів, які забезпечують впровадження в дію цього закону і на підставі яких потім іншими відомствами сектору безпеки та оборони вже прийняті відповідні накази", - зазначив він.

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За словами Резнікова, згідно з цим, президентом України Володимиром Зеленським першим наказом, який був опублікований у новому році, було призначено командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

Міністр нагадав, що сили тероборони - це вид ЗСУ.

"Відповідно до приписів цього закону, наразі відбувається формування першої черги сил тероборони в умовах мирного часу. Хочу нагадати, що згідно з приписом закону, чисельність Збройних сил України була збільшена на 11 тисяч, з яких - 10 тисяч - це сили територіальної оборони і одна тисяча - сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору", - зазначив він.

За словами Резнікова, також вже сформовано командування сил тероборони, 4 регіональних управління тероборони та відповідну кількість батальйонів.

"На сьогоднішній день, в усіх прикордонних областях, в яких знаходяться сили територіальної оборони, які розгортаються в режимі мирного часу - сформовані на 70%, що абсолютно дозволяє їм забезпечувати і виконувати поставлені задачі. Ми працюємо з органами місцевої влади, в першу чергу щодо потреб боєприпасами, зброєю", - наголосив міністр.

За словами міністра оборони, для розгортання сил територіальної оборони в режимі особливого періоду - вони вже забезпечені.

"Зараз ми працюємо над підготовкою приміщень для розміщення, відповідних місць для зберігання зброї, техніки і т.д. Все це поступово розгортається і буде в плановому режимі зроблено", - резюмував він.

Нагадаємо:

Раніше командувач ООС висловив думку, що Росія може напасти на Україну в лютому - коли завершаться зимові Олімпійські ігри в Пекіні.

На тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що на сьогоднішній день немає підстав для паніки. ЗСУ готові дати відсіч у разі агресії.

"Путін, руки геть від України" – із таким закликом у Грузії відбулася акція проти російської агресії

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