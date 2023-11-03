За словами двох осіб, знайомих з розвідкою, у США є розвідувальні дані про те, що президент Сирії Башар аль-Асад погодився надати ліванському бойовому угрупуванню "Хезболла" систему протиракетної оборони російського виробництва.

Про це пише CNN.

Російська організація найманців «група Вагнера», яка діє в Сирії, отримала завдання здійснити доставлення зенітного ракетного комплексу SA-22. Незрозуміло, чи його вже доставили, чи нині вже близько до доставлення. За словами джерел, система спочатку була надана Росією для використання сирійським урядом.

Одне з джерел повідомило, що США стежать за останнім рухом системи, яка також відома як «Панцир». Інше джерело повідомило, що оцінка США частково базується на розвідданих, отриманих щодо дискусій між Асадом, «Вагнером» і «Хезболлою» щодо доставлення системи.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що «Вагнер» може надати систему "Хезболлі". Про роль Асада раніше не повідомлялося.

Бойовики «Вагнер» і «Хезболла» роками діяли в Сирії, де вони співпрацювали з російськими та сирійськими збройними силами, щоб зміцнити режим Асада проти сирійської опозиції. "Хезболла" почала виводити своїх бойовиків в останні роки, але це угруповання також підтримує Іран, який є близьким союзником Асада. Третє джерело, знайоме із західною розвідкою, заявило, що є докази розширення співпраці між Хезболлою та «Вагнером» у Сирії.

Ймовірність того, що "Хезболла" може незабаром мати нову систему протиповітряної оборони, виникає на тлі побоювання, що бойовики розглядають можливість відкриття нового фронту у війні Ізраїлю проти ХАМАС на північному кордоні Ізраїлю з Ліваном. США неодноразово попереджали «Хезболлу» та інші підтримувані Іраном групи триматися трохи далі від конфлікту та розмістили авіаносці та війська в регіоні, щоб спробувати стримати потенційну ескалацію.

Ізраїль також націлився на ці ракетні системи всередині Сирії раніше, як частина ширших ізраїльських атак на іранські військові об’єкти в країні.

Неясно, наскільки Росія вплинула на рішення надати систему «Хезболлі». Після смерті лідера «Вагнера» Євгена Пригожина в серпні Кремль робив деякі спроби поглинути найманців та активи угруповання.

Однак на початку цього місяця Росія прийняла лідерів ХАМАС у Москві, що викликало обурення ізраїльського уряду.

Розвідувальна спільнота США наразі вважає, що Іран та його ставленики планують свою відповідь на військове втручання Ізраїлю в Сектор Гази, щоб уникнути прямого конфлікту з Ізраїлем або США, але все ще стягувати збитки зі своїх супротивників, повідомляє CNN.

Але Іран не зберігає повного контролю над своєю «парасолькою» проксі-груп, кажуть офіційні особи, зокрема над «Хезболлою».

"Хезболла" є союзником ХАМАСу, угруповання, яке напало на Ізраїль 7 жовтня, і довгий час позиціонувало себе як у стані війни проти Ізраїлю. Офіційні особи США глибоко стурбовані тим, що внутрішня політика угруповання може спричинити ескалацію киплячої напруги з боку «Хезболли».

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла має виступити з великою промовою незабаром, і співробітники розвідки будуть уважно стежити за сигналами про наміри групи, сказав з один чиновників, який поспілкувався з журналістами.

Тим часом російських заручників у ХАМАСі готові відпустити. МЗС РФ вже надало список росіян, які можуть бути серед заручників.

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