Асоціація міст України закликала Зеленського зберегти 64% ПДФО та реверсну дотацію в бюджетах громад

Реклама

Про це йдеться у зверненні правління асоціації, оприлюдненому 19 жовтня.

Звернення підписане від імені 1094 громад — членів Асоціації міст України. У ньому представники місцевого самоврядування наголосили на проблемах, які загрожують роботі громад напередодні опалювального сезону: інтенсивних російських обстрілах, блокуванні бюджетних платежів і необхідності збереження бронювання працівників критичної інфраструктури.

Реклама

«Від імені 1094 громад — членів Асоціації міст України просимо Вашої допомоги у збереженні спроможності громад для посилення України та спільної Перемоги над ворогом», — зазначено у зверненні до президента.

Реклама

Серед першочергових потреб громад асоціація назвала посилення протиповітряної оборони, зокрема забезпечення підрозділів боєкомплектами й технічними рішеннями для протидії інтенсивним обстрілам на всій території України. Ці проблеми, а також блокування платежів місцевих бюджетів і бронювання працівників комунальних, енергетичних та транспортних підприємств раніше озвучив у Верховній Раді голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

«Заблоковані кошти громад і неможливість здійснення платежів, життєво необхідних для безпечного життя мешканців», — так асоціація визначила одну з ключових проблем місцевого самоврядування.

Муніципалітети також наполягають на збереженні бронювання працівників житлово-комунальних, енергетичних і транспортних підприємств. Ідеться про фахівців, від яких залежить безперервна робота критичної інфраструктури, зокрема в умовах підготовки до опалювального сезону та ліквідації наслідків російських атак.

Асоціація міст України повідомила, що вже зверталася до прем’єр-міністра з питання негайного розблокування платежів громад і пропозиціями щодо збереження системи теплопостачання до опалювального сезону 2026/2027 років. Окремо правління асоціації звернулося до уряду щодо збереження бронювання працівників комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.

Реклама

У новому зверненні до президента асоціація наголошує на необхідності зберегти фінансові ресурси громад, які мають забезпечувати роботу місцевого самоврядування та створювати умови для подальшого розвитку України.

Новини партнерів