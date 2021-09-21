"AstraZeneca - чудова вакцина": Джонсон закликав затятого антивакцинатора Болсонару зробити щеплення

Президент Бразилії відмовляється вакцинуватися проти COVID-19.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав президента Бразилії Жаїру Болсонару вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, де були присутні лідери обох країн. Коли журналістів вивели із залу, Джонсон запропонував усім зробити щеплення.

"Дякую усім, отримайте вакцини AstraZeneca (була розроблена в Оксфордському університеті Британії - ред. ", - пожартував Джонсон.

| NEW: PM Boris Johnson and Bolsonaro



pic.twitter.com/Z59qGlE07z — Politics For All (@PoliticsForAlI) September 20, 2021

На це Болсонару зазначив, що не отримав щеплення.

" Ми разом працюємо над вакцинами. AstraZeneca - це чудова вакцина. У мене є AstraZeneca, двічі", - сказав Джонсон.

Болсонару вказав на себе пальцем і сказав "ще ні". Після цього він розсміявся.

Нагадаємо:

У липні 2020 року політик перехворів на COVID-19. Від того часу він каже, що має антитіла до коронавірусу, а тому вакцинації не потребує. Також він закликав громадян припинити "скиглити" щодо спалаху COVID-19.

щодо спалаху COVID-19. Через свою позицію Болсонаро, який приїхав до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН, вже отримав порцію неприємних зауважень.

Так, мер Нью Йорка Білл де Блазіо звернувся до усіх світових лідерів, а також Болсонару: "Якщо ви вирішили сюди приїхати, маєте бути вакцинованими. Якщо не хочете вакцинуватися, не завдавайте собі клопоту приїжджати".

Крім того у Нью-Йорку президента Бразилії не пустили в ресторан. Він обідав на вулиці.

Новини світу: в Нью-Йорку розпочинає роботу 76 сесія Генасамблеї ООН, проте лише для вакцинованих

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