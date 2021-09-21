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"AstraZeneca - чудова вакцина": Джонсон закликав затятого антивакцинатора Болсонару зробити щеплення

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"AstraZeneca - чудова вакцина": Джонсон закликав затятого антивакцинатора Болсонару зробити щеплення

Фото: скріншот із відео

Президент Бразилії відмовляється вакцинуватися проти COVID-19.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав президента Бразилії Жаїру Болсонару вакцинуватися від коронавірусу. 

Про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, де були присутні лідери обох країн. Коли журналістів вивели із залу, Джонсон запропонував усім зробити щеплення.

"Дякую усім, отримайте вакцини AstraZeneca (була розроблена в Оксфордському університеті Британії - ред.", - пожартував Джонсон.

На це Болсонару зазначив, що не отримав щеплення.

"Ми разом працюємо над вакцинами. AstraZeneca - це чудова вакцина. У мене є AstraZeneca, двічі", - сказав Джонсон.

Болсонару вказав на себе пальцем і сказав "ще ні". Після цього він розсміявся.

Нагадаємо:

  • У липні 2020 року політик перехворів на COVID-19. Від того часу він каже, що має антитіла до коронавірусу, а тому вакцинації не потребує. Також він закликав громадян припинити "скиглити" щодо спалаху COVID-19.
  • Через свою позицію Болсонаро, який приїхав до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН, вже отримав порцію неприємних зауважень.
  • Так, мер Нью Йорка Білл де Блазіо звернувся до усіх світових лідерів, а також Болсонару: "Якщо ви вирішили сюди приїхати, маєте бути вакцинованими. Якщо не хочете вакцинуватися, не завдавайте собі клопоту приїжджати".
  • Крім того у Нью-Йорку президента Бразилії не пустили в ресторан. Він обідав на вулиці. 

Новини світу: в Нью-Йорку розпочинає роботу 76 сесія Генасамблеї ООН, проте лише для вакцинованих

Новини світу: в Нью-Йорку розпочинає роботу 76 сесія Генасамблеї ООН, проте лише для вакцинованих

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