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Атака безпілотників та ситуація на Курщині: головні новини ночі 19 серпня 2024 року

Атака безпілотників та ситуація на Курщині: головні новини ночі 19 серпня 2024 року

ЗСУ продовжує операцію у Курській області РФ / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Сили Оборони звільнили три населені пункти у Курській області РФ та просунулися у ще одному - Deep State Читати далі –>
  • На Київщині розліталися БпЛА: сили ППО працювали по цілям Читати далі –>
  • На Київщині пролунали вибухи: що трапилося Читати далі –>
  • Унаслідок ворожої атаки на Київщину пошкоджено 50 приватних будинків Читати далі –>
  • Операція ЗСУ у Курській області Росії може змінити хід війни – американський сенатор Марк Келлі Читати далі –>

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