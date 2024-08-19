Атака безпілотників та ситуація на Курщині: головні новини ночі 19 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Сили Оборони звільнили три населені пункти у Курській області РФ та просунулися у ще одному - Deep State Читати далі –>
- На Київщині розліталися БпЛА: сили ППО працювали по цілям Читати далі –>
- На Київщині пролунали вибухи: що трапилося Читати далі –>
- Унаслідок ворожої атаки на Київщину пошкоджено 50 приватних будинків Читати далі –>
- Операція ЗСУ у Курській області Росії може змінити хід війни – американський сенатор Марк Келлі Читати далі –>
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