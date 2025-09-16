Атака дронів на Польщу: Зеленський пояснив, які сигнали Путін надіслав європейцям

Володимир Зеленський / © Associated Press

Глава України Володимир Зеленський сказав мету російської повітряної атаки БпЛА по Польщі. Кремлівський диктатор Володимир Путін випробовує НАТО.

Про це пише Sky News.

Нещодавно РФ спрямували на Польщу безпілотники, які були вимушені перехоплювати британські винищувачі. Українського лідера запитали, яке повідомлення, на його думку, надсилає Путін європейцям.

«Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це», — каже Зеленський.

Є й інший меседж, який, на думку Зеленського, росіяни надсилають.

«Це: „Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим», — пояснив український лідер.

Раніше також повідомлялося, що у Варшаві безпілотник літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією. Його знешкодили спецслужби.

«Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер (однією з резиденцій президента Польщі — ред.)», — написав прем’єр-міністр Дональд Туск у соцмережі Х.

Після цього, додав він, затримали двох громадян Білорусі. Наразі поліція розслідує обставини інциденту.