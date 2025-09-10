Атака дронів на Польщу: з’явилася перша офіційна реакція НАТО

НАТО / © Associated Press

З’явилася перша офіційна реакція НАТО на вторгнення російських дронів до Польщі 10 вересня. В Альянсі заявили, що тримають контакт із керівництвом країни.

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Еллісон Гарт в соцмережі Х.

Альянс поки що не дав оцінки порушенню російськими дронами польського повітряного простору. Речниця НАТО у короткій заяві уникла згадки Росії.

«Численні безпілотники увійшли до повітряного простору Польщі вночі і були зустрінуті польськими засобами ППО та ППО НАТО. Генсек Альянсу перебуває на зв’язку з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Польщі в ніч проти 10 вересня вперше збили російські дрони, які вторглися туди під час масованої атаки на Україну. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що, найімовірніше, відбулася «провокація великого масштабу». За його словами, слід «готуватися до різних сценаріїв», але причин для паніки немає.

За інформацією видання Polsat News, уламки збитого російського дрона впали на житловий будинок у Вириках Люблінського воєводства Польщі. Пошкоджено дах та авто.

Зауважимо, раніше джерела Reuters заявили, що НАТО не вважає вторгнення російських дронів до Польщі нападом.