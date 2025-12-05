- Дата публікації
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1555
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака дронів у Росії та вислови про урегулювання війни від американської верхівки: головні новини ночі 5 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 грудня 2025 року:
У Краснодарському краї РФ повідомляють про атаку на порт у Темрюку: горять резервуари з паливом
Вибухи та сирени у Сизрані: ймовірна атака дронів на нафтопереробний завод у Росії
Венс анонсував «хороші новини» щодо завершення війни в Україні
Трамп заявив, що війна між Україною та Росією «зрештою буде врегульована»
Атака "добрими дронами" спричинила пожежу в порту Темрюка: горить газовий термінал