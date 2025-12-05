ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1555
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів у Росії та вислови про урегулювання війни від американської верхівки: головні новини ночі 5 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 грудня 2025 року:

  • У Краснодарському краї РФ повідомляють про атаку на порт у Темрюку: горять резервуари з паливом Читати далі –>

  • Вибухи та сирени у Сизрані: ймовірна атака дронів на нафтопереробний завод у Росії Читати далі –>

  • Венс анонсував «хороші новини» щодо завершення війни в Україні Читати далі –>

  • Трамп заявив, що війна між Україною та Росією «зрештою буде врегульована» Читати далі –>

  • Атака "добрими дронами" спричинила пожежу в порту Темрюка: горить газовий термінал Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1555
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie