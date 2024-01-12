Атака коаліції по хуситах у Ємені: понад 10 країн зробили спільну заяву

У заяві вказано, що удари по об’єктах хуситів були завдані відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН.

Коаліція країн із захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, опублікувала спільну заяву і назвала удари по хуситах законною самообороною.

Спільну заяву опублікували у Білому домі.

Автори заяви – Австралія, Бахрейн, Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія, Республіка Корея, Велика Британія, США та Канада.

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"У відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізувальних нападів хуситів на судна, зокрема й комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великої Британії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН, по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену", – йдеться в заяві коаліції.

Зазначається, що метою цих високоточних ударів були підрив і послаблення можливостей хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі.

"Понад два десятки нападів хуситів на комерційні судна від середини листопада становлять міжнародний виклик. Сьогоднішня акція продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних і невиправданих нападів", – вказано в заяві.

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Країни-підписанти заяви закликали негайно припинити незаконні атаки по суднах у Червоному морі і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності, якщо надалі загрожуватимуть життю людей, світовій економіці та вільному руху товарів на критично важливих водних артеріях регіону.

Члени коаліції наголосили, що їхньою метою залишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі.

"Нехай наше послання буде чітким: ми без вагань захищатимемо життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів світу перед обличчям постійних загроз", – вказано в заяві.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня сили США та Британії завдали ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки по комерційних суднах у Червоному морі. Зауважимо, хусити – це проксі Ірану, яких той використовує на Близькому Сході проти Ізраїлю та США.

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