"Атака на незалежність України": Естонія та Латвія засудили рішення Путіна про визнання ОРДЛО

"Атака на незалежність України": Естонія та Латвія засудили рішення Путіна про визнання ОРДЛО

Країни наголошують на порушенні міжнародного права.

Естонія та Латвія засудили дії Москви щодо визнання "незалежності" ОРДЛО, а також рішення ввести там російські війська.

"Москва несерйозно ставиться до дипломатії", - написав естонський президент Алар Каріс у своєму офіційному акаунті.

За його словами, такими діями Кремль шукає причину, чи спровокувати чи виправдати війну. "Естонія ніколи не погодиться з незаконним рішенням Росії визнати Донецьку та Луганську області", - наголосив він.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала дії Росії "серйозною атакою на незалежність і територіальну цілісність України". Він закликала Європейський Союз ввести санкції проти РФ.

Тим часом президент Латвії Егілс Левітс назвав дії Росії "грубим порушенням норм міжнародного права". Лідер латвійців закликав до "негайних санкцій" з боку ЄС проти Росії.

У заяві Міністерства закордонних справ Латвії йдеться про "непохитну підтримку свободи, суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

Читайте також:

Зустріч Байдена і Путіна тепер малоймовірна - CNN

тепер малоймовірна - CNN Нічне звернення Зеленського : головне з промови президента України на тлі російської загрози

: головне з промови президента України на тлі російської загрози Резніков відреагував на визнання Путіним ОРДЛО: "Нова Берлінська стіна?"