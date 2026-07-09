ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
2 хв

Атака на Омський НПЗ за 2,5 тис. км: в Росії заговорили про «слід» Казахстану — Астана відповіла

Казахстан спростував заяви про запуск дронів зі своєї території по об’єктах у Росії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Прапор Казахстану.

Прапор Казахстану. / © Associated Press

У Казахстані відреагували на заяви деяких російських експертів, що безпілотники, які 6 липня атакували Омський нафтопереробний завод за 2,5 тис. км від кордону, нібито могли бути запущені з території країни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, повідомляє Tengrinews.

Астана спростувала такі припущення, бо вони не відповідають дійсності, а також не підтверджені жодними фактами. Натомість твердження вважають безпідставними інсинуаціями, що «спотворюють традиційно дружні казахстансько-російські відносини».

У відомстві наголошують, що Казахстан послідовно проводить «миролюбну, збалансовану та відповідальну зовнішню політику, яка ґрунтується на принципах добросусідства, взаємної поваги, невтручання у внутрішні справи держав».

«Республіка Казахстан виходить із того, що її територія, повітряний простір та інфраструктура не можуть використовуватись для здійснення дій, спрямованих проти інших держав», — заявили у казахському МЗС.

Атака на НПЗ в Омську

Українські безпілотники 6 липня завдали удару по найбільшому в Росії НПЗ, що розташований в глибині Сибіру — в Омську. Атака нині є найглибшою за весь час — перевищила відстань 2500 км. Президент України Володимир Зеленський назвав це важливим успіхом, бо тепер «Сибір також у межах досяжності українських високоточних ударів».

Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку на завод. Водночас у росЗМІ почали з’являтися публікації, що нібито дрони могли запустити не з України, а Казахстану — через близькість до кордону.

Внаслідок влучань на території заводу, потужність перероблення якого понад 21 млн тонн нафти на рік, спалахнула сильна пожежа. На тлі масштабних руйнувань Кремль посилює цензуру і вимагає від державних ЗМІ замовчувати наслідки українських ударів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie