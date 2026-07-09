Прапор Казахстану. / © Associated Press

Реклама

У Казахстані відреагували на заяви деяких російських експертів, що безпілотники, які 6 липня атакували Омський нафтопереробний завод за 2,5 тис. км від кордону, нібито могли бути запущені з території країни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, повідомляє Tengrinews.

Астана спростувала такі припущення, бо вони не відповідають дійсності, а також не підтверджені жодними фактами. Натомість твердження вважають безпідставними інсинуаціями, що «спотворюють традиційно дружні казахстансько-російські відносини».

Реклама

У відомстві наголошують, що Казахстан послідовно проводить «миролюбну, збалансовану та відповідальну зовнішню політику, яка ґрунтується на принципах добросусідства, взаємної поваги, невтручання у внутрішні справи держав».

«Республіка Казахстан виходить із того, що її територія, повітряний простір та інфраструктура не можуть використовуватись для здійснення дій, спрямованих проти інших держав», — заявили у казахському МЗС.

Атака на НПЗ в Омську

Українські безпілотники 6 липня завдали удару по найбільшому в Росії НПЗ, що розташований в глибині Сибіру — в Омську. Атака нині є найглибшою за весь час — перевищила відстань 2500 км. Президент України Володимир Зеленський назвав це важливим успіхом, бо тепер «Сибір також у межах досяжності українських високоточних ударів».

Губернатор Омської області Віталій Хоценко підтвердив атаку на завод. Водночас у росЗМІ почали з’являтися публікації, що нібито дрони могли запустити не з України, а Казахстану — через близькість до кордону.

Реклама

Внаслідок влучань на території заводу, потужність перероблення якого понад 21 млн тонн нафти на рік, спалахнула сильна пожежа. На тлі масштабних руйнувань Кремль посилює цензуру і вимагає від державних ЗМІ замовчувати наслідки українських ударів.

Новини партнерів