Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що переговори між Україною та Росією нібито сповільнилися через дії Києва та його вимоги щодо гарантій безпеки.

Про це Кушнер розповів в інтерв’ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру для подкасту MD Meets.

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За словами спецпосланця, він долучився до переговорного процесу близько року тому. Певного просування, як стверджує Кушнер, вдалося досягти в листопаді. Однак наприкінці грудня 2025 року ситуація нібито змінилася після повідомлень про атаку України на резиденцію Путіна.

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«Мене попросили зайнятися цим близько року тому. І приблизно в листопаді ми почали досягати певного прогресу й узялися до роботи. Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад… У період із лютого по вересень ми постійно комунікували, але ми не бачили великої гнучкості чи відкритості з обох сторін, де могли б бути спільні точки дотику», — заявив Кушнер.

Так він охарактеризував перебіг переговорів протягом року своєї роботи — до зустрічей із Путіним та президентом України Володимиром Зеленським у вересні.

Окремо представник американської адміністрації розкритикував позицію Києва щодо майбутніх гарантій безпеки. На його думку, Україна вимагає від партнерів зобов’язань, які навіть перевищують передбачені п’ятою статтею Північноатлантичного договору. Кушнер вважає, що інші держави не можуть надати таких гарантій.

Водночас на запитання про те, чи справді Путін прагне завершити війну, спецпосланець Трампа відповів ствердно. Проте він зауважив, що ключова проблема полягає в умовах, на яких сторони готові домовлятися.

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«Я б сказав, що так, я справді вважаю, що те, про що він говорить — це мир, але, гадаю, завжди постає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, із тим, чого хоче президент Зеленський, а також із тим, чого хочуть європейці?», — сказав він.

Кушнер додав, що після тривалих переговорів із Путіним та представниками російської команди територіальне питання, за його оцінкою, наразі опинилося в глухому куті.

«…після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою, територіальне питання наразі зайшло в певний глухий кут», — заявив він.

Також спецпосланець заперечив твердження про те, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського чи Україну. За словами Кушнера, американська сторона, навпаки, підтримує Київ, а її завдання полягає в тому, щоб виступати посередником у переговорах.

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Раніше повідомлялося, що реалізації мирної угоди Дональда Трампа можуть завадити максималістські вимоги Кремля, занепокоєння європейських союзників і здатність України продовжувати опір російській агресії.

Ми раніше інформували, що зять Трампа Джаред Кушнер зробив низку гучних заяв про Путіна та мир в Україні.

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