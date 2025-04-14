Атака на Суми та Кривий Ріг: Сибіга звернувся з потужним закликом до Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © МЗС України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жахливі удари Росії по Кривому Рогу та Сумах демонструють, що президент Росії Володимир Путін прагне продовжувати війну. Європа повинна зробити рішучі кроки на посилення українських та власних спроможностей, збільшення тиску на агресора та пришвидшення інтеграції України до ЄС.

Про це Сибіга сказав 14 квітня під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, повідомила пресслужба МЗС України.

Допомога Сумам і Кривому Рогу

Сибіга детально розповів про російський удар балістичними ракетами по Сумах, через який загинуло багато цивільних, а також про попередній удар по Кривому Рогу та інші акти терору з боку РФ.

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«Вербна неділя та початок великоднього тижня мали бути час для миру, але Путін перетворив їх на час терору. Це жахлива реальність в сучасній Європі. Касетні боєголовки, які вбивають дітей під час великих релігійних свят. Удар по Сумам був не просто ударом по українському місту. Це атака на наші спільні принципи, на цінності сучасної Європи», — висловився міністр.

Він закликав Європу надати додаткову підтримку Сумам та Кривому Рогу.

«Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, для людей у цих містах. Вся Україна буде вдячна вам за це», — сказав Сибіга.

Посилення військової допомоги Україні

Він також закликав європейських колег посилити військову допомогу для України. Зокрема, йдеться про зміцнення спроможностей ППО: додаткові комплекси, пускові установки, ракети та запчастини.

Очільник МЗС також поінформував про роботу України з розробки власної системи ППО стратегічного рівня та запропонував державам ЄС інвестувати у цю програму задля швидшого її втілення.

Окрім того, Сибіга наголосив на потребах України у боєприпасах, далекобійних ракетах, броньованих машинах та інженерному обладнанні, бойовій авіації, дронах, додаткових інвестиціях в оборонно-промисловий комплекс держави.

Вступ до ЄС

Міністр нагадав про готовність України якнайшвидше відкривати кластери переговорів про вступ до ЄС. У цьому контексті він наголосив, що зараз не час блокувати процес вступу. За словами Сибіги, євроінтеграція — один із факторів збереження довгострокової стабільності та миру в Європі.

Стратегія щодо РФ має полягати у більшій силі

Очільник МЗС України наголосив, що загальна стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи.

«Путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву», — висловився Сибіга.

Водночас він акцентував, що Україна залишається відданою мирним зусиллям і зробила конкретні кроки на цьому шляху, зокрема безумовно погодилася на повне припинення вогню. Натомість РФ відкинула цю пропозицію та посилила терор проти цивільних.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у підтримці партнерів є розбалансування та невизначеність. А невизначеність іноді — гірше, ніж зрозумілий, сильний ворог.