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Атака на Запоріжжя та наслідки саміту "Великої сімки": головні новини ночі 18 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 червня 2025 року:
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