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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1729
Час на прочитання
1 хв

Атака на Запоріжжя та наслідки саміту "Великої сімки": головні новини ночі 18 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 червня 2025 року:

  • Щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя Читати далі –>

  • Спільної заяви G7 щодо України не буде після того, як США вимагали зміни формулювань — CBC News Читати далі –>

  • Збільшення військової підтримки, нові транші та санкції: Зеленський прокоментував участь у G7 Читати далі –>

  • ЄС посилять санкції проти РФ — Макрон Читати далі –>

  • Мерц висловив сподівання, що США посилять санкції проти РФ Читати далі –>

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