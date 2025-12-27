Атака по Україні 27 грудня: у Литві жорстко висловилися про Росію

Кястутіс Будріс / © Associated Press

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс назвав нічні атаки Росії на українські міста обдуманою кампанією терору, а не кроком до миру.

Про це йдеться у дописі Будріса у Х.

Він наголосив, що Україна потребує швидкої та сильної підтримки з боку міжнародної спільноти для забезпечення безпеки.

«Путін продовжує відмовлятися припинити вбивства, а тиск на Росію залишається недостатнім. Це не поведінка держави, яка прагне покласти край війні. Це обдумана кампанія терору та ескалації», — написав Будріс.

Міністр підкреслив, що мир стане можливим лише за умови рішучих дій.

«Немає часу на вагання. Час діяти настав — і він запізнився вже занадто давно», — додав він.

Що відомо про атаку по Україні 27 грудня

Від вечора 26 грудня до ранку наступного дня росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Українські військові знешкодили 503 повітряні цілі. Загалом росіяни випустили 519 БпЛА різних типів та 40 ракет. Це, зокрема, 10 балістичних ракет «Іскандер-М»/Х-47М2 «Кинджал», сім крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр», 21 крилата ракета Х-101 та дві крилаті ракети Х-22.

Основним напрямком удару сьогодні були Київ та Київщина. Там загинули двоє людей, понад 30 постраждали. Зруйновані десятки житлових будинків, без світла і тепла залишилися тисячі мешканців.

У Києві виник смог, а також відчувається запах диму на тлі масованої атаки РФ на столицю.