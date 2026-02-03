Атака по Україні 3 лютого: Рютте пояснив, чого домагається Росія

Марк Рютте / © Getty Images

Попри дипломатичні зусилля США і України щодо припинення війни, Росія продовжує атаки на українські міста, що свідчить про несерйозність намірів Кремля щодо миру.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Верховній Раді.

«Президент Трамп і його команда намагаються припинити кровопролиття. Це зрозуміло, що Україна, готова віддано це підтримувати. Тут досягнуто важливого прогресу, але Росія атакує, остання атака відбулась цієї ночі. Це демонструє, що вони несерйозно налаштовані щодо миру», — сказав Марк Рютте.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масований удар по Україні 412 дронами та великою кількістю ракет. Протиповітряна оборона України збила або подавила 450 цілей, серед них 38 ракет і 412 безпілотників.

Також росіяни випустили 28 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К» з Каспійського моря і Курської області, а також 450 ударних БпЛА різних типів, близько 300 з них — «Шахеди».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав нічну комбіновану атаку РФ по енергетиці та житлових будинках доказом того, що Кремль не зважає на жодні домовленості, і закликав партнерів посилити санкційний тиск та підтримку ППО України.