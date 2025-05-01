Атака по Україні: Зеленський відреагував та зробив заяву про ігнорування з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову російську атаку по країні у ніч проти 1 травня. Він закликав до тиску на Росію, адже вона вже понад 50 днів ігнорує пропозицію США про повне та безумовне припинення вогню.

Про це глава держави написав у Мережі.

«Зараз в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна допомога», — йдеться у дописі Зеленського.

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Він зазначив, що під російською атакою вночі також опинилися Одеська, Київська, Сумська, Харківська, Черкаська області, Кропивницький та область. На Харківщині надзвичайники досі борються з пожежею. Тільки за цю ніч російські війська запустили по Україні 170 дронів, з яких понад 100 — «Шахеди».

«Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції — щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами», — констатував президент України.

Тож він наголосив на необхідності відчутного поштовху для дипломатії.

«Потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин. Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку», — йдеться в заяві Зеленського.

Зауважимо, замість згоди на 30-денне припинення вогню, яке запропонували Україна та США, Росія час від часу в односторонньому порядку оголошує власні перемир’я. Одне з них було 20 квітня, на Великдень, щоправда, фронт не змовкав. А тепер Москва анонсує триденне перемир’я з нагоди 9 травня, коли в РФ святкують День перемоги у Другій світовій війні. Київ та Вашингтон невдоволені такими діями Кремля: заявляють про маніпуляції та наполягають на 30-денному припиненні вогню. А російська армія тим часом продовжує атакувати мирні українські міста ракетами та дронами.