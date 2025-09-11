Атака РФ на Польщу: дипломат розкрив підступний план Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Намагання диктатора РФ Володимира Путіна посіяти розбрат між Києвом і Варшавою через порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками призвела натомість до "безпрецедентної" єдності союзників.

Таку думку висловив колишній польський дипломат Роберт Пшель, повідомляє Sky News.

З його слів, дії Путіна можна розглядати як перевірку можливостей Північноатлантичного альянсу і тест на єдність

Реклама

"Він прорахувався", - наголосив колишній дипломат.

Пшель наголошує, що Росія веде гібридну війну проти країн НАТО вже принаймні десять років. Він закликав Альянс посилити готовність на східному фланзі і переглянути пропозицію України щодо можливості перехоплення дронів силами союзників в українському повітряному просторі.

Окрім того, Пшель висловив думку, що президент США Дональд Трампа "наближається до розуміння", що Путін "насправді його обманює".

Зауважимо, союзники Польщі вважають атаку РФ вночі 10 вересня небезпечним інцидентом. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що усі безпілотники, які порушили польський повітряний простір, "чітко йшли курсом". З його слів, ці дії Москви випробовують європейську рішучість.

Реклама

Втім, міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар зробив занадто цинічну заяву про атаку на Польщу. Він висловив сподівання, що ці безпілотники «мали опинитися на території України», а не атакувати країну НАТО.