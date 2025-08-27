- Дата публікації
Атака РФ на Суми та нові заяви Трампа: головні новини ночі 27 серпня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 серпня 2025 року:
У Сумах пролунали вибухи: подекуди зникло світло
Росіяни дронами вдарили по Сумській громаді: пошкоджені об'єкти інфраструктури
Трамп назвав заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського "показухою"
Трамп пригрозив Росії економічною війною, якщо Москва ухилятиметься від переговорів щодо завершення війни в Україні
Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делегацією у Нью-Йорку