Політика
268
1 хв

Атака РФ на Суми та нові заяви Трампа: головні новини ночі 27 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 серпня 2025 року:

  • У Сумах пролунали вибухи: подекуди зникло світло Читати далі –>

  • Росіяни дронами вдарили по Сумській громаді: пошкоджені об’єкти інфраструктури Читати далі –>

  • Трамп назвав заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського "показухою" Читати далі –>

  • Трамп пригрозив Росії економічною війною, якщо Москва ухилятиметься від переговорів щодо завершення війни в Україні Читати далі –>

  • Віткофф цього тижня зустрінеться з українською делегацією у Нью-Йорку Читати далі –>

268
