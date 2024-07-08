Атака РФ по Україні: Зеленський заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН

Таких заходів держава вживає у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі.

У зв’язку з російською атакою по Україні 8 липня Київ ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі включно з дитячею лікарнею", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, вранці росіяни атакували ракетами Київ та Дніпро. Зокрема, у столиці ворог вдарив по лікарні "Охматдит", по житловому будинку і по медичному центру. Внаслідок ранкових ударів в Україні загинули 20 людей, ще 61 особа постраждала.

До слова, в ГУР Міноборони України пообіцяли відповідь Росії за масовану атаку по Україні 8 липня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масована атака по Україні! Вибухи! Росія прицільно влупила в Охматдит! Моторошні кадри і подробиці!

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