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Атака РФ по Україні: Зеленський заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН

Атака РФ по Україні: Зеленський заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Таких заходів держава вживає у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі.

У зв’язку з російською атакою по Україні 8 липня Київ ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі включно з дитячею лікарнею", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, вранці росіяни атакували ракетами Київ та Дніпро. Зокрема, у столиці ворог вдарив по лікарні "Охматдит", по житловому будинку і по медичному центру. Внаслідок ранкових ударів в Україні загинули 20 людей, ще 61 особа постраждала.

До слова, в ГУР Міноборони України пообіцяли відповідь Росії за масовану атаку по Україні 8 липня.

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