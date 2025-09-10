Російські дрони атакували Польщу: як союзники відреагували на небезпечний інцидент

Наслідки атаки РФ на Польщу. / © Associated Press

Вночі 10 вересня союзні війська і авіація Польщі збили безпілотники РФ, які порушили їхній повітряний простір під час атаки на Україну. ﻿Це перший випадок, коли сусідня країна збила російські повітряні цілі.

Як лідери країн-союзників Польщі відреагували на інцидент, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Цієї ночі у повітряному просторі Польщі зафіксували вісім російських безпілотників. Усі вони були знищені над територією країни. Інцидент є серйозною провокацією для Європи та сил НАТО, наголошують союзники Варшаві та висловлюють стурбованість цим.

Польський прем’єр Дональд Туск наголосив, що зараз перспектива військового конфлікту “ближча, ніж будь-коли від часів Другої світової війни”.

“Немає підстав стверджувати, що ми перебуваємо у стані війни, але ситуація значно небезпечніша за всі попередні”, - заявив він.

Реакція єврочиновників

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила “безрозсудне і безпрецедентне порушення” повітряного простору Польщі.

“Європа повністю солідарна з Польщею”, - наголосила вона та додала, що потрібен більший тиск на Росію, “щоб вона сідала за стіл переговорів”.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила переконання, що інцидент був “навмисним, а не випадковим”. Він, з її слів, “є найсерйознішим порушення європейського повітряного простору Росією від початку війни”.

“Війна Росії ескалується, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи”, - йдеться у дописі Каллас.

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив про солідарність з Польщею “після неприйнятного порушення Росією її повітряного простору”.

“Агресія Росії проти України та безрозсудні вторгнення до повітряного простору держав-членів ЄС становлять пряму загрозу безпеці всіх європейців та критично важливій інфраструктурі на всьому нашому континенті”, - додав політик.

Реакція Франції

Президент Еммануель Макрон назвав “неприйнятним” порушення повітряного простору Польщі дронами РФ. З його слів, Європа не піде на компроміс "щодо безпеки союзників.

“Я закликаю Росію покласти край цій небезпечній ескалації”, – написав він.

Реакція Фінляндії

Лідер Фінлянції Александер Стубб наголосив, що ситуація цієї ночі “показує серйозність ситуації з безпекою та є неприйнятною”. З його слів, Москва має понести відповідальність за свої дії.

“Замість миру Росія прагне ескалації. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію та її воєнну економіку”, - заявив Стубб.

Реакція Латвії

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс звинуватив РФ у “навмисному” розширенні своєї агресії.

“Це є чітким свідченням того, що російська агресія в Україні безпосередньо впливає на нас і що необхідно вжити відповідних заходів”, - висловився президент.

Реакція Чехії

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала каже, мовляв, “важко повірити”, що нічний інцидент був збігом обставин. Він зауважив, що Росія “намагається завдати шкоди мешканцям інших європейських країн”.

“Режим Путіна загрожує всій Європі та систематично досліджує, як далеко він може зайти”, – додав він.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що “безрозсудна” атака на Польщу є ще доказом того, “що війна Москви проти України загрожує всім нам”.

“НАТО має негайно посилити протиповітряну оборону на кордоні. Путін не зупиниться, якщо ми його не зупинимо – пліч-о-пліч із жорсткішими санкціями”, - додав він.

Реакція Великої Британії

Пані посол Великої Британії в Польщі Мелінда Сіммонс заявила, що “глибоко стурбована” нічним інцидентом. З її слів, Лондон підтримує Варшаву.

“Глибоко стурбований повідомленнями про російські дрони над східною Польщею. Вдячна Польщі за швидку реакцію”, - наголосила вона.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер назвав події у Польщі “кричущим та безпрецедентним” і “надзвичайно безрозсудним”. Він наголосив, що союзники будуть продовжувати тиск на Кремль - “доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир”.

“Це був надзвичайно безрозсудний крок Росії, нагадує нам про відверту неповагу президента Путіна до миру та постійні бомбардування, з якими щодня стикаються невинні українці”, - наголосив очільник уряду Британії.

Реакція Нідерландів

Прем'єр-міністр Дік Схуф заявив, що це атака РФ є “неприйнятно”. Він назвав це “ще одним доказ того, що агресивна війна Росії становить загрозу безпеці Європи”.

“Я радий, що нідерландські винищувачі F-35 змогли надати підтримку. Нідерланди стоять пліч-о-пліч зі своїм союзником по НАТО, Польщею”, - сказав він.

Нагадаємо, цієї ночі російські "Шахеди" атакували Польщу. За інформацією влади, близько 23:30 сталося перше порушення повітряного простору країни, а останнє - о 6:30 зранку 10 вересня. Більшість БпЛА перетнула територію Республіки з Білорусі.

Через нічні події Варшава оголосила пришвидшений виклик резервістів у десяти воєводства. Зокрема, у чотирьох - у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському - резервісти мають зʼявитися для виконання завдання протягом шести годин.

Зранку Оперативне командування ЗС Польщі заявило, що авіація завершила операцію з відбиття атаки дронів РФ. Зазначено, що запущені наземні системи ППО і радіолокаційного розпізнавання повернулися до стандартного оперативного режиму.

