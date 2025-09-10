Атака російських БпЛА на Польщу: з'явився перший коментар Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Вночі 10 вересня, під час удару по Україні, російські безпілотники перетнули повітряних простір Польщі. Країна вперше збила дрони РФ. В Кремлі традиційно ухилилися від коментарів.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Прессекретар “фюрера” переадресував усі запитання про інцидент із російськими БпЛА над Польщею до Міністерства оборони РФ. З його слів, Кремль не отримував від Варшави запити на контакти на тлі ситуації з безпілотниками.

Реклама

Натомість Пєсков знову накинувся на країни Євросоюзу та на НАТО. Мовляв, вони “щодня звинувачують Росію у провокаціях без жодних аргументів”.

Зауважимо, раніше тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш назвав звинувачення у порушенні повітряного простору Польщі безпідставними та необґрунтованими. Він наголосив, що Росія «абсолютно не зацікавлена в будь-якій ескалації» з Варшавою.

Союзники Польщі вважають атаку РФ небезпечним інцидентом. Зокрема, латвійський президент Едгарс Рінкевичс звинуватив РФ у "навмисному" розширенні своєї агресії, а чеський прем'єр-міністр Петр Фіала каже: "важко повірити" що нічний інцидент був збігом обставин.