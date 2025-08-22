- Дата публікації
Атака ЗСУ на "Дружбу" та відмова США ділитися даними переговорів Україна-РФ: головні новини ночі 22 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 серпня 2025 року:
Українські дрони атакували "Дружбу" в Брянській області РФ – Мадяр Читати далі –>
США вирішили не ділитися даними щодо переговорів з Росією–Україною з країнами - ЗМІ Читати далі –>
Апеляційний суд скасував майже півмільярдний штраф у цивільному позові проти Дональда Трампа Читати далі –>
У Волгограді вночі пролунали вибухи: невідомі дрони знову атакували місто Читати далі –>
Україну атакували дрони: названа траєкторія польоту Читати далі –>