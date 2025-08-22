ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1658
Час на прочитання
1 хв

Атака ЗСУ на "Дружбу" та відмова США ділитися даними переговорів Україна-РФ: головні новини ночі 22 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор США

Прапор США / © pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 серпня 2025 року:

  • Українські дрони атакували "Дружбу" в Брянській області РФ – Мадяр Читати далі –>

  • США вирішили не ділитися даними щодо переговорів з Росією–Україною з країнами - ЗМІ Читати далі –>

  • Апеляційний суд скасував майже півмільярдний штраф у цивільному позові проти Дональда Трампа Читати далі –>

  • У Волгограді вночі пролунали вибухи: невідомі дрони знову атакували місто Читати далі –>

  • Україну атакували дрони: названа траєкторія польоту Читати далі –>

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie