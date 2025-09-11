Президент Росії Володимир Путін та атака дронами

Нічна атака російського дрона на житловий будинок у Польщі 10 вересня та інші інциденти з безпілотниками в Європі демонструють, що Кремль не зацікавлений у переговорах. Натомість, президент Росії Володимир Путін поступово «розсуває межі нашого терпіння».

Це зазначає головний редактор провідного польського видання Fakt Міхал Водзінський, пише Bild.

«Окремі інциденти з дронами в останні тижні виявилися лише провісниками того, що Росія підготувала для Польщі в ніч із вівторка на середу. Висновок для нас є очевидним: Володимир Путін не шукає діалогу. Він лише поступово розсуває межі нашого терпіння«, — наголошує Водзінський.

Поляки вже пережили кілька травматичних подій, пов’язаних із війною. Початок російського вторгнення до України 2022 року, з якою Польща має спільний кордон, став серйозним потрясінням. Додатковим шоком, пише журналіст, був випадок у листопаді того ж року, коли українська ракета, що заблукала, вбила двох громадян Польщі — і навіть не прозвучало очікуваних вибачень.

Хоча жоден із 19 російських дронів, що вторглися до польського повітряного простору, не забрав життя людей, їхня поява змушує суспільство замислитися: чи не підійшла війна впритул і до Польщі? Адже «нешкідливих російських дронів не існує. Кожен із них потенційно міг убити».

«Ганебна поведінка Кремля — це не лише випробування польських систем оборони, а й перевірка рішучості НАТО. Москва не повинна знову відчути безкарність: необхідна спільна та однозначна реакція Заходу, насамперед США», — пише Водзінський.

У переговорах із Вашингтоном і президент Польщі Кароль Навроцький, і прем’єр Дональд Туск, попри політичні відмінності, виступають єдиним фронтом. Вони підкреслюють: Росії довіряти не можна.

«Тому відповідь має бути швидкою, єдиною і рішучою — інакше Путін почне диктувати умови безпеки у регіоні», — підсумував шефредактор Fakt.

Нагадаємо, Навроцький провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після вторгнення російських дронів до Польщі. За словами Навроцького, розмова підтвердила єдність НАТО.

Народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що НАТО намагається заплющити очі на інцидент із дронами в Польщі, тоді як Путін продовжує ескалацію, заручається підтримкою союзників і підвищує ставки. За словами Костенка, «Європа і Польща реагують досить слабо».

До слова, на думку аналітиків ISW, велика кількість російських дронів у повітряному просторі Польщі свідчить про навмисні дії Росії, яка готується до потенційної війни з НАТО. Москва прагне дослідити можливості та реакцію як Польщі, так і Альянсу, щоб використовувати отримані дані у майбутніх сценаріях конфлікту.