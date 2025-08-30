Путін і Трамп / © Getty Images

Російська атака на Київ 28 серпня, внаслідок якої 23 людини загинули та 53 — поранено, показала, що нещодавні дипломатичні зусилля США мало вплинули на рішучість Кремля зупинити війну в Україні.

Про це пише New York Times.

«Масований удар по столиці України стався менш ніж за два тижні після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Він став найбільшою російською атакою від того часу», — зазначають журналісти.

NYT вказує, що зустріччю в Анкордижі 15 серпня американський президент вивів Путіна із західної дипломатичної ізоляції, але країна-агресор так і не пішла на жодні суттєві поступки щодо основних суперечливих питань між нею та Україною, що не наблизило обидві сторони до миру.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрілися на Алясці 15 серпня — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.

28 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. Основний удар прийняв Київ, дві ракети влучили у житловий будинок. Загинули понад 20 осіб, серед них — діти.

У ніч проти 30 серпня армія Росії масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Найскладніша ситуація у Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Вибухи також лунали у Києві й області, на Івано-Франківщині, Хмельниччині, Чернігівщині, Черкащині та Волині.

Загалом російська армійська запустила 582 цілі.