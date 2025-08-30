- Дата публікації
Атакою на Київ Путін розбив вщент всі зусилля Трампа — NYT
Російський диктатор, як пишуть ЗМІ, знову довів світові та президенту США, що він не прагне закінчувати війну проти України.
Російська атака на Київ 28 серпня, внаслідок якої 23 людини загинули та 53 — поранено, показала, що нещодавні дипломатичні зусилля США мало вплинули на рішучість Кремля зупинити війну в Україні.
Про це пише New York Times.
«Масований удар по столиці України стався менш ніж за два тижні після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Він став найбільшою російською атакою від того часу», — зазначають журналісти.
NYT вказує, що зустріччю в Анкордижі 15 серпня американський президент вивів Путіна із західної дипломатичної ізоляції, але країна-агресор так і не пішла на жодні суттєві поступки щодо основних суперечливих питань між нею та Україною, що не наблизило обидві сторони до миру.
Нагадаємо, Трамп і Путін зустрілися на Алясці 15 серпня — на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж.
28 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. Основний удар прийняв Київ, дві ракети влучили у житловий будинок. Загинули понад 20 осіб, серед них — діти.
У ніч проти 30 серпня армія Росії масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Найскладніша ситуація у Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Вибухи також лунали у Києві й області, на Івано-Франківщині, Хмельниччині, Чернігівщині, Черкащині та Волині.
Загалом російська армійська запустила 582 цілі.