"Атака" на резиденцію Путіна: в ЄС назвали справжні наміри Кремля

Кая Каллас. / © Associated Press

Не варто серйозно сприймати заяви Російської Федерації про нібито атаку українських БпЛА на резиденцію диктатора Володимира Путіна, що розташована в Новгородській області

Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у соцмережі X.

"Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала ударів по ключових урядових об’єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес на шляху до миру, якого досягають Україна та її західні партнери”, - наголосила дипломатка.

Заяви з Кремля вона назвала “безпідставними”. З її слів не варто сприймати звинувачення агресора, “який від початку війни без розбору атакує інфраструктуру України та цивільне населення".

Нагадаємо, видання Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона, повідомило, що Путін не має доказів, щоб підтвердити, що “напад” безпілотників України на його резиденцію дійсно мав місце. Неназваний співрозмовник наголошує, що позиція Кремля суперечить сама собі щодо того, що насправді сталося.

Зауважимо, що речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився скаати, де був сам «фюрер» Путін під час «атаки» на резиденцію. Мовляв, «ця тема не підлягає публічному обговоренню».