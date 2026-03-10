ТСН у соціальних мережах

Атаки Ірану на Туреччину: Ердоган різко відреагував на запуски ракет

Ердоган наголосив, що порушення повітряного простору Туреччини не можна виправдати жодною причиною.

Реджеп Тайїп Ердоган

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Туреччина не схвалює як атаки проти Ірану, так і напади Тегерану на «братські країни» в регіоні.

Про це турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган під час розмови телефоном з іранським лідером Масудом Пезешкіаном, про це повідомляє «Укрінформ».

Окрім того, заявив Ердоган, Анкара не бачить жодного виправдання для порушення турецького повітряного простору. Ба більше, каже він, країна потерпає від конфліктів, у яких вона не є стороною.

«Туреччина не схвалює незаконне втручання проти Ірану та напади Ірану на братські країни в регіоні… Напади на братські країни не відповідають нічиїм інтересам і ці дії мають припинитися», — сказав президент Туреччини.

Водночас іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що ракети, які увійшли до повітряного простору Туреччини, не були іранського походження. З його слів, Тегеран проведе всебічне розслідування.

Запуск іранських ракет по Туреччині

Вперше Туреччина повідомила 4 березня, що Іран запустив балістичну ракету в її бік. Балістику було «перехоплено і знешкоджено» силами оборони НАТО у Східному Середземномор’ї. НАТО засудило такі дії Тегерана.

Тоді Іран відхрестився і заперечив запуск балістичної ракети в бік Туреччини. Тегеран заявив, що Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет «сусідньої та дружньої країни».

Втім, 9 березня турецьке Міноборони заявило, що Іран знову запустив балістичну ракету. Повітряну ціль, яка увійшла до повітряного простору країни, «нейтралізували елементи протиповітряної і протиракетної оборони НАТО».

Після двох інцидентів з ракетами Міноборони Туреччини повідомило про термінове посилення ППО. У місті Малатья розгорнули систему протиракетної оборони Patriot, яка входить до складу сил НАТО.

