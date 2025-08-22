Атаки на "Дружбу": Словаччина та Угорщина поскаржились ЄК на Україну

Нафтопровід «Дружба» / © Associated Press

Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини поскаржилися Єврокомісії на українські атаки понафтопроводу «Дружба», через які до цих країн було припинено постачання російської нафти. Міністри заявили, що інфраструктуру нафтопроводу вже втретє було порушено протягом дев’яти днів.

Про це свідчить відповідний лист від МЗС Словаччини до Єврокомісії.

У листі вказано, що очільник МСЗ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто звертаються до очільниці європейської дипломатії Каї Каллас та єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена із закликом негайно «забезпечити дотримання зобов’язань щодо безпеки енергопостачання держав-членів Європейського Союзу».

У словацькому МЗС нагадали — Єврокомісія у заяві 27 січня 2025 року зазначила, що цілісність енергетичної інфраструктури, яка постачає енергоносії до країн-членів ЄС, є питанням безпеки усього блоку, і закликала треті країни поважати це.

«У цій заяві Комісія заявила, що готова захищати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, частиною якої є нафтопроводи, тому ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб ЄК відстоювала інтереси держав-членів та енергетичну безпеку своїх громадян, включно з громадянами Словацької Республіки. Будь-яка загроза енергетичній безпеці нашої країни є неприйнятною», — заявив Бланар.

Він зазначив, що під після нещодавніх атак по нафтопроводу «Дружба» 18 серпня було зупинено постачання нафти. Після проведених ремонтів постачання швидко відновилось, але через нічний український удар по нафтопроводу біля кордону з Білоруссю було завдано серйозної шкоди. Масштаб пошкоджень наразі невідомий, і це суттєво вплине на постачання нафти до нафтопереробних заводів Словаччини.

Очільники МЗС Словаччини та Угорщини вважають, що внаслідок останньої атаки постачання нафти зупиниться на п’ять діб.

«Ми вважаємо дії України, які серйозно загрожують енергетичній безпеці Словаччини і Угорщини, абсолютно неприйнятними. Ми закликаємо Комісію негайно підтримати згадані зобов’язання і гарантувати безпеку постачань держав-членів», — йдеться у листі.

Що відомо про атаки на нафтопровід «Дружба»?

Нагадаємо, 18 серпня Сили безпілотних систем України завдали удврів по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області Росії. Ця станція є частиною нафтопроводу «Дружба», яким транспортується російська нафта до Європи. Після атаки командувач СБС Роберт Бровді заявив про «повний стоп перекачки нафти на невизначений термін». Щоправда, згодом стало відомо, що транспортування нафти відновилось.

Вже у ніч проти 22 серпня Сил безпілотних систем вдарили по перекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії.

Після цієї атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна знову не отримує російську нафту через «Дружбу». Політик назвав це «черговою атакою на енергетичну безпеку» Угорщини та «черговою спробою втягнути нас у війну».