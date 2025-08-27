Атаки на "Дружбу": у Росії влаштували істерику через Захід і Зеленського

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова / © Associated Press

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова поскаржилася, що Захід пробачає президентові України Володимирові Зеленському удари по нафтопроводу «Дружба».

Про це Захарова заявила у ефірі російського пропагандистського радіо.

Коментуючи українські атаки по «Дружбі», речниця російського МЗС сказала, що Захід виписав Зеленському індульгенцію, причому на свої ж гроші.

«Просто треба не боротися зі злочинами і не боротися з першопричинами злочинів, як вважають на Заході, а можна просто легалізувати ці злочини, і таким чином їх поменшає. Фантастична логіка», — висловилась Захарова.

Що відомо про атаки на нафтопровід «Дружба»?

18 серпня українські Сили безпілотних систем здійснили удар по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Це — частина нафтопроводу «Дружба», яким транспортують російську нафту до Європи. Після атаки командувач СБС Роберт Бровді заявив про «повний стоп перекачки нафти на невизначений термін». Втім, згодом стало відомо, що транспортування відновилося.

У ніч проти 22 серпня українські безпілотники знову атакували іншу ділянку «Дружби» — цього разу перекачувальну станцію «Унеча» у Брянській області РФ.

Після цієї атаки голова МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що його країна знову залишилася без російської нафти. Він назвав інцидент «черговою атакою на енергетичну безпеку» Угорщини.