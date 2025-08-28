ТСН у соціальних мережах

Atlantic: Трамп приватно висловив своє невдоволення Зеленським — у чому причина

За інформацією Atlantic, Трампу абсолютно байдуже, як закінчиться війна в Україні — головне, щоб вона припинилася.

Дмитро Гулійчук
Зеленський і Трамп під час зустрічі у Білому домі / © Володимир Зеленський

Останніми днями президент США Дональд Трамп приватно обурювався тим, що його гучні спроби дипломатії припинити війну в Україні ні до чого не призвели.

Про це пише Atlantic з посиланням на власні джерела.

Це роздратування посилили деякі «яструби» проти Росії в Республіканській партії, зокрема сенатор Ліндсі Грем, довірена особа Трампа, яка закликала президента США знову погрожувати Росії санкціями, якщо вона не сяде за стіл переговорів.

Форма можливої ​​мирної угоди, якщо і коли вона буде укладена, залишається неясною: Сполучені Штати твердо не зобов’язалися надавати гарантії безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідувальними даними з українцями та потенційної пропозиції допомоги з протиповітряною обороною.

За інформацією видання, Трамп також висловив певне розчарування Зеленському та Європі, вважаючи, що їхні вимоги нереалістичні. Трамп хоче, щоб Європа і Зеленський визнали, що Україна має втратити частину території для припинення війни.

Він вагається щодо більшої участі США, побоюючись відчужити свою базу ізоляціоністів в MAGA. Саме тому нинішній глава Білого дому активізував свої зусилля, щоб звинуватити у війні свого попередника Джо Байдена, навіть через сім місяців після початку свого президентства.

«Він просто хоче, щоб це закінчилося», — сказав нам високопосадовець. «Майже не має значення, як».

У понеділок Трамп визнав, що не знає, чи закінчиться війна, і припустив, що, можливо, буде готовий вийти з переговорного процесу, якщо він затягнеться.

«Можливо, вони це зроблять, можливо, ні», — сказав він про Путіна та Зеленського. «Вони хотіли б, щоб я був на зустрічі. Я сказав: „Ви, хлопці, повинні це вирішити. Це між вами. Це не наша справа“».

Нагадаємо, днями Трамп знову «накинувся» з критикою на свого українського колегу і заявив, що Володимир Зеленський «не зовсім невинний» у врегулюванні війни.

