Атомний шантаж: які основі теми просували російські ЗМІ минулого тижня

Центр протидії дезінформації інформує про основні теми, що просували російські ЗМІ цього тижня:
Про це йдеться у повідомленні у Telegram- каналі.
- Україна - терористична держава.
- «Азов» - злочинці і терористи.
- Атомний шантаж
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
- Останнім часом Росію дедалі частіше називають державою - спонсором тероризму. Через це РФ хоче перекласти таке звання на Україну. Своїх терористів Росія називає миротворцями, а українські війська Росія називає ВФУ (военное формирование Украины).
- Російські злочинці планують провести незаконне судилище над захисниками Маріуполя, серед яких велика кількість «азовців». В якості інформаційної підготовки будь-які акти спротиву на окупованій території України, а також всередині рф подаються як терористичні акти з чіткою «азовською лінією».
- ЗМІ РФ продовжують свій «атомний шантаж», зокрема посилюються маніпулятивні дії, спрямовані на мирне населення Енергодара, а також катування працівників ЗАЕС для надання «правильних» даних інспекторам МАГАТЕ.
Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.
Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.
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