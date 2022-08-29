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Атомний шантаж: які основі теми просували російські ЗМІ минулого тижня

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Атомний шантаж: які основі теми просували російські ЗМІ минулого тижня

Фото: Pexels

Центр протидії дезінформації інформує про основні теми, що просували російські ЗМІ цього тижня:

Про це йдеться у повідомленні у Telegram- каналі. 

  • Україна - терористична держава.
  • «Азов» - злочинці і терористи.
  • Атомний шантаж

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

  • Останнім часом Росію дедалі частіше називають державою - спонсором тероризму. Через це РФ хоче перекласти таке звання на Україну. Своїх терористів Росія називає миротворцями, а українські війська Росія називає ВФУ (военное формирование Украины).
  • Російські злочинці планують провести незаконне судилище над захисниками Маріуполя, серед яких велика кількість «азовців». В якості інформаційної підготовки будь-які акти спротиву на окупованій території України, а також всередині рф подаються як терористичні акти з чіткою «азовською лінією».
  • ЗМІ РФ продовжують свій «атомний шантаж», зокрема посилюються маніпулятивні дії, спрямовані на мирне населення Енергодара, а також катування працівників ЗАЕС для надання «правильних» даних інспекторам МАГАТЕ.

Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
258
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