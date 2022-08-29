Атомний шантаж: які основі теми просували російські ЗМІ минулого тижня

Центр протидії дезінформації інформує про основні теми, що просували російські ЗМІ цього тижня:

Про це йдеться у повідомленні у Telegram- каналі.

Україна - терористична держава.

«Азов» - злочинці і терористи.

Атомний шантаж

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

Останнім часом Росію дедалі частіше називають державою - спонсором тероризму. Через це РФ хоче перекласти таке звання на Україну. Своїх терористів Росія називає миротворцями, а українські війська Росія називає ВФУ (военное формирование Украины).

Російські злочинці планують провести незаконне судилище над захисниками Маріуполя, серед яких велика кількість «азовців». В якості інформаційної підготовки будь-які акти спротиву на окупованій території України, а також всередині рф подаються як терористичні акти з чіткою «азовською лінією».

ЗМІ РФ продовжують свій «атомний шантаж», зокрема посилюються маніпулятивні дії, спрямовані на мирне населення Енергодара, а також катування працівників ЗАЕС для надання «правильних» даних інспекторам МАГАТЕ.

Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.

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