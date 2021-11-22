Фотографією з дня народження Шустера Аваков спровокував хвилю політичних мемів

У Мережі обіграли конспірологічну тему політичної змови проти президента України Володимира Зеленського.

У понеділок, 22 листопада, ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував фото із святкування дня народження Савіка Шустера у компанії, в якій, окрім іменинника, були лікар Євген Комаровський, журналіст Дмитро Гордон та політик Володимир Гройсман. Таке спільне фото на тлі чуток про створення в Україні нової політичної сили породило в Мережі чимало натяків та жартів.

ТСН.ua зібрав найпоказовіші фотожаби з цього приводу.

На цей момент уже відомо, що фото було зроблене в Литві, де народився Савік Шустер, поблизу Тракайського замку. В руках у іменинника та його гостей старовинна холодна зброя — очевидно, музейні експонати, які дозволили взяти гостям.

Але поживу для роздумів підкинув сам ексміністр Аваков, підписавши опубліковане фото: “Так-так, це саме те, що ви подумали”.

Фото з соцмереж

Однією з найбільших інтриг цієї фотографії стала постать, яку обрізано на опублікованому знімку. Праворуч видно лише алебарду, але людини, яка тримає її, на фото нема. Це одразу дало підстави жартівникам додумати відсутнього персонажа.

Найчастіше користувачі Мережі уявляли серед присутніх експрезидента України Петра Порошенка, зображення якого з ножем біля відра із грибами теж стало мемом. Власне на фотожабах Порошенко зображений із тим таки ножем грибника. Хоча в одному з варіантів він стоїть у профіль з гуцульською барткою.

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Дехто припустив, що на фото не вистачає олігарха Ріната Ахметова, лідера українських радикалів Олега Ляшка в костюмі супергероя, відомої політикині Юлії Тимошенко, яка нещодавно позувала фотографам, годуючи голубів, чи львівського безпритульного Славіка. У Мережі згадали старий мем про Гройсмана і "робітника", натякнувши на те, що цю компанію може поповнити хто завгодно.

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Автори фотожаб також представляли персонажів цієї фотографії у вигляді героїв відомих кінострічок, як справжніх - комедії “Монті Пайтон і Священний Грааль”, бойовика “Месники” чи серіалу “Друзі”, так і вигаданих як-от “Грибник. Повернення”.

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Також у мемах обіграли конспірологічну тему політичної змови проти президента України Володимира Зеленського, яка могла об’єднати присутніх на фотографії. “Хто ж приходить з ножами на перестрілку”, - підписав свою фотожабу блогер Антон Ходза.

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Нагадаємо, раніше обіцянка президента Зеленського виплатити вакцинованим українцям тисячу гривень викликала в Мережі спогади про так звану “Юліну тисячу” та породила багато фотожаб та мемів.

Читайте також: