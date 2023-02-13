Авіація для ЗСУ, новий наступ Росії і більше зброї: про що говорив генсек НАТО напередодні "Рамштайну"

Столтенберг запевнив, що Альянс буде підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно.

Судячи із кількості військ, які сконцентрувала окупаційна армія на Донбасі, повторний наступ Росії на Україну вже почався. Тому країни НАТО повинні пришвидшити передавання зброї для ЗСУ, щоб росіяни не отримали переваг на полі бою.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбергпід час пресконференції у Брюсселі перед дводенним засіданням міністрів оборони країн Альянсу у форматі "Рамштайн".

Новий наступ РФ

Генсек НАТО зазначив, що повторний наступ Росії на Україну вже почався. Він наголосив, що це свідчить про те, що президенту РФ Володимиру Путіну не потрібен мир і він не хоче закінчувати війну.

Тож країни Альянсу повинні пришвидшити передавання Україні зброї. За його словами, Україна повинна отримати від міжнародних партнерів усе необхідне озброєння до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою.

Столтенберг запевнив, що Альянс буде підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Утім, наголосив, що союзники по НАТО не втручатимуться у війну, яку Росія розв'язала проти України.

Озброєння

Генсек НАТО нагадав, що потреби України в озброєнні змінювалися під час війни. Спочатку мова йшла переважно про протитанкові засоби, потім – про артилерійські системи та системи протиповітряного захисту. Тепер черга дійшла до важкого озброєння, включаючи "Страйкери" й "Бредлі", бойові машини піхоти з Німеччини та основні бойові танки. Союзники постійно обговорюють питання, які саме типи озброєння мають надалі постачатися для України.

Нарощення виробництва зброї і боєприпасів

Столтенберг зазначив, війна в Україні спустошує арсенали союзників, тож вони мають збільшити промислове виробництво зброї та боєприпасів для пповнення запасів, а також можливості надалі допомагати Україні.

"Поточний рівень використання боєприпасів Україною у багато разів вищий за наш рівень виробництва. Це тисне на нашу оборонну промисловість. Наприклад, очікування боєприпасів великого калібру збільшилося з 12 до 26 місяців. Замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлятися лише за два з половиною роки. Тож маємо збільшити виробництво та інвестувати в його промислові спроможності", - додав Столтенберг.

Також генсек додав, що очікує нових директив для оборонного планування НАТО.

"Міністри розглянуть заходи зі зміцнення системи стримування й оборони… Я очікую, що союзники ухвалять нові директиви для оборонного планування НАТО. Це буде ключовим чинником для змін у наших спроможностях та забезпечить надійне стримування й оборону на наступні роки. Міністри також розглянуть, як збільшити наші оборонні промислові спроможності", - сказав Столтенберг.

Бойова авіація

Не оминув генсек Альянсу і тему бойових літаків для України. Столтенберг допустив ймовірність передавання Україні сучасних літаків і зазначив, що таким чином НАТО не братиме участі у війні проти Росії, проте допоможе Україні.

"І як ви бачили в медіа, тепер також триває дискусія щодо питання літаків. І я очікую, що це буде розглянуто завтра на зустрічах у Брюсселі", - сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО додав, що Альянс концентруватиме увагу на передаванні Україні інших видів озброєння.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, у Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи "Рамштайн". Представники понад 50 держав світу зберуться цього разу в Бельгії, щоб обговорити подальші поставки зброї Україні. У зустрічі міністрів та у роботі Контактної групи візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков.

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