Авіаційні ракети ERAM для України: CNN дізналося про терміни постачання

Прапор США. / © pixabay.com

Авіаційні ракети ERAM, постачання яких схвалив Держдеп США, можуть почати надходити до України до кінця цього року. Йдеться про 3350 одиниць ракет.

Про це повідомило СNN з посиланням не неназване джерело.

Дальність польоту ракет становить від 241 до 450 км. Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило — якщо продаж відбудеться, то ракети можуть бути поставлені пізніше цього року.

Наразі не зрозуміло, чи будуть встановлені обмеження на використання ракет, додали у виданні.

До пакету озброєння на 825 мільйонів доларів також увійдуть контейнери для ракет, пускові пілони, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, обладнання для планування польотів, навчальні засоби, технічна документація, транспортне забезпечення, а також послуги з технічної та логістичної підтримки.

У США заявили, що продаж цього озброєння "підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".

Зауважимо, 24 серпня видання Wall Street Journal із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет ERAM. За їхніми словами, ракети мають прибути до України приблизно за шість тижнів.

Ця зброя стане важливим підсиленням для українських Повітряних сил. Вона змінить повітряні удари України по Росії, адже може вражати цілі на відстані до 450 км. За словами американських чиновників, зброя адаптована під українські потреби й може використовуватися навіть із радянських літаків, що є на озброєнні ЗСУ.