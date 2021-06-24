Авікатастрофа МАУ: канадська експертиза не знайшла доказів навмисного знищення літака Іраном - ЗМІ

Звіт про експертизу наразі не оприлюднено.

Експертиза катастрофи літака МАУ, яку провели в Канаді, не виявила підтверджень версії, що його було збито навмисно.

Про це пише CBC News, який ознайомився зі відповідним звітом, який наразі не оприлюднили.

Водночас це не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 осіб.

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Аналіз базується на всіх доказах та розвідувальних даних, доступних уряду Канади.

У звіті зазначається, що Іран не надав пояснення того, як і чому його військові збили літак.

"Враховуючи сукупність доступної інформації, судово-медична група дійшла висновку, що низка дій та бездіяльності цивільних та військових влад Ірану спричинила небезпечну ситуацію, коли раніше виявлені ризики були занижені, але не сприймалися серйозно", - йдеться у звіті.

У звіті йдеться про те, що судово-медична група проаналізувала інформацію, яка є в її розпорядженні, але "лише Іран має повний доступ до доказів, місця катастрофи та свідків.

"Іран зобов’язаний надати чіткі відповіді щодо всіх аспектів цієї трагедії", - йдеться у документів.

Цей звіт відкриває шлях для Оттави рухатися вперед і вирішувати, які санкції, якщо такі будуть, будуть введені проти Ірану.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо написав повідомлення до сімей у звіті. У ньому він заявив, що уряд буде використовувати всі доступні варіанти, включаючи Міжнародний суд у Гаазі.

"Звіт демонструє, що офіційний звіт про події в Ірані є хитрим, оманливим і поверхневим, і навмисно ігнорує ключові фактори", - написав Трюдо.

"Вищі чиновники режиму приймали рішення, які призвели до цієї трагедії, і світ не повинен дозволяти їм безкарно ховатися за купкою "цапів-відбувайлів", - підкреслив Трюдо.

Нагадаємо:

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана. Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор".

збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор". Влада Ірану переконувала, що у комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, і це нібито призвело до похибки в даних під час виявлення літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

не погоджувалася. У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття.

за збиття. Процес виплати компенсацій рідним жертв може затягнутися на два роки.

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