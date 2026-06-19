Австралія різко збільшує військову підтримку України: оголошено новий пакет на $100 млн

Австралія / © izolenta.info

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Австралія оголосила про новий пакет підтримки для України на 100 мільйонів доларів, які спрямують на закупівлю критично важливого військового обладнання для протидії російській агресії.

Про це повідомило Міністерство оборони Австралії. Згідно з офіційною заявою, кошти нададуть двома траншами протягом наступних 12 місяців у межах міжнародної програми NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка допомагає забезпечувати Україну пріоритетним озброєнням та необхідними оборонними ресурсами.

Уряд Австралії зазначив, що нове фінансування дозволить Україні отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше критичне військове обладнання, необхідне для захисту від російських атак.

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Після цього рішення загальний обсяг допомоги Австралії Україні перевищить 1,8 мільярда доларів. Із цієї суми понад 1,6 мільярда припадає саме на військову підтримку.

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз наголосив, що події в Україні мають глобальне значення, зокрема й для Індо-Тихоокеанського регіону, тому Канберра продовжуватиме підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Окрім фінансової допомоги, Австралія також продовжує навчати українських військових у Польщі в межах міжнародної тренувальної місії Operation Kudu.

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