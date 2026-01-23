Австралія виділить майже $7 млн на підтримку енергетичного сектору України

Австралія / © izolenta.info

Уряд Австралії перерахує ще 10 мільйонів австралійських доларів (близько 6,8 млн доларів США) до Фонду енергетичної підтримки України, аби допомогти забезпечити світло, опалення та роботу критично важливих служб на тлі російських ударів по інфраструктурі.

Про це пише Укрінформ.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг, наголосивши, що РФ «використовує зиму як зброю» проти українців, а атаки на цивільні об’єкти свідчать про небажання Москви серйозно рухатися до припинення війни.

За словами очільниці МЗС, від початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія спрямувала Україні понад 1,7 млрд доларів допомоги у різних сферах. Після нового внеску загальна підтримка Австралії Фонду енергетичної підтримки України зросла до 40 млн австралійських доларів (понад 27 млн доларів США).

Також Австралія від березня 2022 року постачає Україні озброєння та боєприпаси, зокрема бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777, бронемашини M113, протитанкову зброю та безпілотники. Крім того, країна направила щонайменше 90 інструкторів для навчання українських військових у Великій Британії.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні на суму 63 млн доларів Австралія відправила на початку грудня 2025 року.

«Ситуація покращиться із покращенням погодніх умов. Хоча бригади ДТЕКу відпрацьовують наразі та ліквідовують аварії на аварійних лініях. Досить тяжка ситуація по теплопостачанню та по холодному водопостачанню», — сказала речниця КМДА Катерина Поп.