Австралія, Індія, Японія та США обговорять російську агресію та протистояння з Китаєм

Австралія, Індія, Японія та США обговорять російську агресію та протистояння з Китаєм

Також США зосереджено на Індо-Тихоокеанському регіоні.

Головними питаннями на засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн QUAD (Австралії, Індії, Японії та США – ред.) у Мельбурні стануть зміна клімату, COVID-19 та протистояння політиці Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, буде порушено й українське питання.

Про це заявила глава австралійського МЗС Маріс Пейн, пише "Інтерфакс".

Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона сказала, що в нинішніх умовах є більше одного авторитарного режиму, вважаючи такими Китай і КНДР. За її словами, це "є викликом, вони будуть частиною наших дискусій".

"Ми рішуче підтримуємо лідерство США у вирішенні цих завдань", — додала вона.

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Міністр зауважила: "Я впевнена, що ми також поговоримо про загрози суверенітету та територіальній цілісності України".

При цьому держсекретар підтвердив, що США зосереджено на Індо-Тихоокеанському регіоні. "Важливо, щоб ми були присутніми, щоб ми були залучені, щоб ми лідирували в цьому регіоні", — сказав він.

І Блінкен, і Пейн заявили, що одним із ключових елементів дискусії QUAD буде створення регіонального середовища, вільного від примусу з боку Китаю.

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