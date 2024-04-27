Ще одна країна передасть Україні пакет допомоги на 100 млн доларів: на що підуть гроші

Австралія передасть Україні 100 млн доларів допомоги, з яких 30 млн піде на безпілотники.

Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах "коаліції дронів", а решта суми — на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".

Загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

"Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України", - написав Шмигаль у своєму Telgram.

Річард Марлз та Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 26 квітня виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

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