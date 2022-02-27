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Австралія профінансує летальну зброю для України через партнерів по НАТО

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Австралія профінансує летальну зброю для України через партнерів по НАТО

pixabay.com

За словами Моррісона, "уряд Австралії й надалі відстоюватиме те, що є правильним, коли йдеться про Україну".

Австралія сприятиме наданню Україні летальної зброї через партнерів по НАТО – США та Велику Британію.

Про це заявив заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. Sydney Morning Herald

"Ми вже надаємо значну підтримку з точки зору нелетальної допомоги, але я щойно розмовляв із міністром оборони, і ми будемо намагатися надати будь-яку підтримку летальній допомозі через наших партнерів по НАТО, зокрема Сполучені Штати та Об'єднане Королівство.

Ми будемо працювати через ці канали, тому що це найефективніший спосіб зробити це. Вони вже надають підтримку в цих сферах, і ми будемо допомагати їм у тому, що вони роблять".

За словами Моррісона, "уряд Австралії й надалі відстоюватиме те, що є правильним, коли йдеться про Україну".

Як, повідомлялось, уряд Австралії запроваджує економічні санкції проти восьми росіян і банків.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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